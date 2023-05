Tennis Bescheidenes Saisonziel für TC Lörrach

Ein Gradmesser gastiert am Freitag (13 Uhr) auf der Tennisanlage des TC Lörrach im Grütt. Zum Saisonauftakt empfangen die Lörracher die Mannschaft des TC Wolfsberg Pforzheim. Diese bezogen am vergangenen Wochenende zu deren Saisonauftakt eine deutliche 1:8-Niederlage gegen den 1. TC RW Wiesloch. „Die Niederlage hat uns auch überrascht“, meint Seifert. „Aber es haben drei Spieler im vorderen Bereich gefehlt. Es kann also durchaus sein, dass sie am Freitag in voller Besetzung kommen“, warnt Seifert davor, den Gegner zu unterschätzen.

Wolfsberg ist eines der Topteams der Liga. In der vergangenen Saison waren die Pforzheimer einer der Mitkonkurrenten um den zweiten Tabellenplatz in der Liga. Das Duell entschieden die Wolfsberger für sich. Doch das ist Schnee von gestern. Nun möchten die Lörracher mit einem Sieg in die Saison starten und stellen dafür ihr stärkstes Aufgebot. „Das wird schon eine Nagelprobe für uns“, meint Seifert.