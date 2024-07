Tennis: Da brennt nichts mehr an

Die Grenzacher werden mit ihren Stammkräften den Abschluss dieser erfolgreichen Saison bestreiten. Da wird es keine Experimente geben. Schließlich will man nächste Sommerrunde in der Badenliga aufschlagen. Zuhause am Gmeiniweg wird bestimmt Vereinstrainer und Spitzenspieler Maxime Mora (Frankreich) an Position eins aufschlagen. Dahinter wird einmal mehr Youngster Arian Hasas antreten. Eine sichere Bank sind auch Jacob Kahoun und Martin Poplawski. Ob wie zuletzt auch Nikolay Talimaa mit von der Partie sein wird, ist fraglich. Dagegen wird das Hochrhein-Talent Konstantin Hartmann einmal mehr zum Schläger greifen.