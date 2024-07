Ähnlich erging es Martin Juda an Position drei. Auch er lieferte sich mit Jürgen Elsner einen echten Schlagabtausch, der ebenfalls in den Entscheidungsdurchgang ging. Nach gewonnenem ersten Satz verlor Juda Satz zwei und schließlich auch den Match-Tiebreak mit 4:10.

Hanser gewinnt Einzel

Und so blieb es dann bei einem Sieg für die Grenzacher in den sechs Einzelduellen. Für diesen war die Nummer zwei, Ulrich Hanser, verantwortlich. Gegen den Briten Nicholas Fulwood machte er kurzen Prozess und gewann deutlich mit 6:3 und 6:2. Hanser, der in dieser Runde viermal zum Schläger griff, konnte damit seine tolle Bilanz weiter ausbauen: Alle vier Einzel in der Regionalliga Südwest hat er in der Sommersaison siegreich bestritten.

Nichts zu bestellen hatten dagegen Markus Fisch an Position vier, der Klaus Hannappel mit 3:6 und 1:6 unterlag, Eduard Flury, der sich Stefan Rudnick an Position fünf mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben musste und Dieter Gerteiser, der beim 0:6 und 0:6 gegen Richard Wittner an Position sechs nicht den Hauch einer Chance hatte.