GRENZACH-WYHLEN. Nicht zum Schläger gegriffen und dennoch beide Zähler mitgenommen: Dass in der Oberliga eine Mannschaft zurückzieht, kommt eher selten vor. So geschehen am Wochenende beim TC RW Baden-Baden. Die Equipe aus der Kurstadt sollte eigentlich am Sonntag am Gmeiniweg in Grenzach ihre Visitenkarte abgeben.