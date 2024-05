Nicht mehr ganz so deutlich verliefen die Partien an Position vier und fünf. Zwar hatten auch Frieda Sutter und Rieke Wendt in ihren Einzelduellen das Nachsehen, doch machten sie es ihren Gegnerinnen nicht ganz so leicht. Sutter unterlag Chiara Volejnicek mit 2:6 und 3:6, während Wendt ihrer Kontrahentin Vanessa Lehmann beim 2:6 und 5:7 vor allem im zweiten Durchgang das Leben schwer machte.

Den Ehrenpunkt holte einmal mehr Grenzachs Spielerin an Position sechs. Diesmal war das jedoch nicht Claire Hupfer, sondern Alina Oschem. Sie machte mit Carolin Sure beim 6:2 und 6:1 kurzen Prozess.

Die drei abschließenden Doppel gingen dann ebenfalls klar an die Gäste aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.