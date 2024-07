Tennis: Die Meisterschaft ist eingetütet

Die Gäste des TC BW Donaueschingen, immerhin Tabellendritter der Sommerrunde, wollten wohl der Meisterfeier nicht im Wege stehen, zeigten sich als freundlicher Gast und kamen nur mit fünf Spielern an den Gmeiniweg gereist. Damit war also schon vor dem ersten Aufschlag auf dem roten Sand alles klar.

Während die Donaueschinger also nicht so recht an eine Chance glaubten, machte Grenzach klar, wer der Herr im Haus ist. So traten die Hausherren mit Spitzenspieler Maxime Mora und Top-Talent Arian Hasas sowie Jacob Kahoun an. Letzterer ist so etwas wie eine sichere Bank. Dazu schlugen Moritz Schmidt und wie gewohnt auch Konstantin Hartmann auf. Maximilian Leppert an Position sechs brauchte aufgrund der numerischen Unterlegenheit der Gäste sein Racket erst gar nicht aus der Tasche zu holen.