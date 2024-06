Tennis: Die Welle der jungen Wilden rollt an

Holger Rune der ungeschliffene Diamant

Holger Rune, der ungeschliffene Diamant, ist ebenfalls zurück in Basel. Zum sportlichen Bürgenstock der größten Talente im Welttennis zählt Rune (ATP 15), der im Vorjahr mit Teilzeit-Coach Boris Becker anreiste und in der St. Jakobshalle bis in die Runde der letzten Vier vorstieß. Ein Jahr zuvor sorgte der 21-jährige Däne mit dem Sieg in Paris-Bercy (ATP 1000) für Aufsehen. Der Musterathlet katapultierte sich auf Rang vier der ATP-Weltrangliste. Doch in der Zwischenzeit bestätigt sich immer mehr: Holger Rune ist ein ungeschliffener Diamant, was seine Achterbahnfahrt erklärt. Nun blickt die Tenniswelt gespannt auf die weitere Entwicklung des Jungstars.

Aktuell steht das diesjährige Gerippe mit einem außergewöhnlich breiten Spitzenfeld fest. Aktuell sind neben Ben Shelton und Holger Rune die Top Ten-Spieler Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas gemeldet. Der letztjährige Swiss Indoors-Finalist Hurkacz stand im Ranking noch nie so gut da; er erreichte zuletzt in Halle nach Topleistungen auf Rasen das Endspiel. Die bevorstehenden Topturniere in Wimbledon und an den Olympischen Spielen werden aufzeigen, ob der eine oder andere Spieler noch in das Format und Budget der diesjährigen Swiss Indoors passt.