Tennis: Djokovic in Wimbledon: Von Krücken in Paris zum Titel?

Vieles läuft in diesen Tagen im All England Lawn Tennis and Croquet Club positiv für den 37-Jährigen. Und was der Weltranglisten-Zweite seit seiner Ankunft klarstellte, hat er längst bewiesen: "Ich bin nicht hierhergekommen, um ein paar Runden zu spielen. Ich will wirklich um den Titel spielen."

Grand-Slam-Halbfinal-Debütant als nächster Gegner

Sein Wimbledon-Halbfinale am Freitag gegen Lorenzo Musetti dürfte für ihn eine machbare Aufgabe sein. Während Djokovic seinen 25. Titel bei einem der vier bedeutendsten Turniere der Sportart anstrebt, steht der 15 Jahre jüngere Italiener aus der kleinen Stadt Carrara in der Toskana zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. "Er kennt den Belag und das Stadion wahrscheinlich besser als ich", sagte Musetti mit einem Lachen. "Spaß beiseite, er ist überall eine Legende, aber besonders hier in Wimbledon."