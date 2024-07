Tennis: Djokovic mit Mühe in Wimbledon in Runde drei

Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger musste zwei Tage nach seinem problemlosen Einstieg in den Rasenklassiker den ersten Satzverlust hinnehmen und wirkte gegen den britischen Wildcard-Inhaber auch danach angreifbar. In der Form dürfte es nicht für seinen angestrebten achten Wimbledon-Titel reichen. Fearnley ist nur die Nummer 277 der Welt.

"Ein sehr windiger Tag, sehr herausfordernde Bedingungen. Er hat mich arbeiten lassen", sagte Djokovic mit Blick auf seinen Gegner: "Ich hatte wahrscheinlich im vierten Satz etwas Glück. Dieses Match hätte es wahrscheinlich verdient gehabt, in den fünften Satz zu gehen. Aber ich bin glücklich, dass es nicht so gekommen ist. Hoffentlich kann ich in der nächsten Runde besser spielen."