Tennis DTB-Präsident über Angebot Saudi-Arabiens: "Eine Chance"

Vorwurf von "Sportswashing"

"Die konkreten Pläne liegen bisher nicht auf dem Tisch. Die ATP wird im April ein Meeting in Madrid abhalten und dann vielleicht weitergehend informieren", berichtete der DTB-Präsident: "Man muss sich alles in Ruhe anschauen und vorsichtig bewerten." Klar sei aber, dass sich angesichts des reformbedürftigen Wettkampfkalenders etwas ändern müsse, meinte das Mitglied des Board of Directors des Weltverbandes ITF: "Es ist so, dass wir uns im Tennis wegen des Kalenders angreifbar machen und jeder seine Pfründe sichern will. Wir können uns sicherlich besser aufstellen - und dabei müssen wir an unsere heutigen und zukünftigen Fans denken."