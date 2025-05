Tennis: Ein Duell auf Augenhöhe

Am Sonntag reisen die Grenzacherinnen in den Breisgau. Gegner ist ab 11 Uhr der TC Schönberg Freiburg-St. Georgen. Beim Tabellenletzten, der bisher noch ohne Punkte dasteht, sollten unbedingt zwei Zähler her. „Ein wichtiges Match“, findet auch Teamchefin Alina Oschem.

Drei Begegnungen stehen noch aus. Erst wartet Schönberg auf den TC 1923, dann Oberweier und schließlich Markdorf. Um den Ligaerhalt perfekt zu machen, glaubt Oschem, braucht es noch zwei Siege. Gegen Oberweier, das unangefochten an der Tabellenspitze steht, hängen die Trauben wohl viel zu hoch. Und so kommt der Partie in Freiburg eine große Bedeutung zu.