Tennis: Ein harter Brocken gleich zum Saison-Start

In der Badenliga der Damen 40 kommt es gleich am ersten Spieltag am heutigen Samstag zum Wiesental-Derby, wenn die TSG TC Steinen/TC Langenau in Steinen ab 14 Uhr auf die TSG TC Wehr/TC Schopfheim trifft. Ebenfalls in der Badenliga treten die Herren 60 der TG Lonza Weil an. Sie starten erst am 10. Mai in die neue Runde.