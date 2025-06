London - Nach hartem Kampf bei 32 Grad ließ Eva Lys erschöpft und glücklich den Schläger fallen. Die 23-Jährige hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi direkt einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Lys setzte sich in der Mittagshitze mit 6:4, 5:7, 6:2 gegen die Chinesin Yuan Yue durch. Sie erreichte damit zum ersten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde in Wimbledon. Sie trifft nun auf die an Nummer 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova.