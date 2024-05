TC 1923 Grenzach I

Maxime Mora, Arian Hasas & Co. ließen nichts anbrennen und wollen auch am morgigen Sonntag beim Auswärtsspiel in Emmendingen keinen Zweifel aufkommen lassen. Der Gegner, die TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen, hat die Auftaktpartie deutlich gegen die zweite Mannschaft des TC BW Oberweier mit 1:8 verloren. Keine Frage also, wer als Favorit in diese Partie geht, die am Sonntag ab 11 Uhr ausgetragen wird. Eine weitere Niederlage wäre für den Gastgeber sicherlich kein Beinbruch, zumal Oberweier II wohl um den Titel mitspielen wird.

TC Grenzach II

Im Duell gegen die Erste konnte die Grenzacher Reserve in den Einzeln keinen einzigen Satz für sich verbuchen. Nur im Doppel durfte man jubeln. Moritz Schmidt und Maximilian Leppert holten gegen Martin Poplawski und Marcel Rodewald den einzigen Zähler für Grenzach II.