Tennis: „Erste“ hat Meistertitel vor Augen

Der Schweizer Nikolaj Talimaa hatte nur im ersten Durchgang so seine Schwierigkeiten mit Mika Granitzer. Doch nach gewonnenem Tiebreak ließ er in Durchgang zwei nur noch einen Spielgewinn zu. Sein Landsmann Janis Simmen wollte da in nichts nachstehen und fertigte Lukas Königs mit 6:1 und 6:3 ab. Routinier Klaus Jank bekundete an Position fünf wenig Mühe, um Georg Vladimirov in die Schranken zu weisen, und Talent Konstantin Hartmann ließ sich auch nicht zweimal bitten. Gegen Jan Scholz zeigte er seine derzeit blendende Verfassung und siegte mit 6:4 und 6:1 „Konstantin hat sich extrem gut entwickelt, agiert für sein Alter erstaunlich ruhig. Er bleibt konzentriert und fokussiert, und lässt sich nicht verrückt machen“, lobt Teamchef Maximilian Leppert. Nach dem nach den Einzeln der Grenzacher Sieg schon feststand, ließen sich aber auch in den Doppel-Begegnungen nicht lumpen: zwei der drei Duelle gingen an die Gäste.