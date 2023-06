French Open "Unglaublich": Pütz feiert emotionalen Mixed-Titel mit Kato

Der 35 Jahre alte Tennisprofi schaffte an der Seite der 28-Jährigen bei den French Open die große Überraschung und sorgte in der langen Geschichte des Sandplatzklassikers für den erst dritten deutschen Erfolg im gemischten Doppel. Der Frankfurter Pütz und Kato setzten sich am Donnerstag im Finale 4:6, 6:4, 10:6 gegen Michael Venus aus Neuseeland und Bianca Andreescu aus Kanada durch.

"Miyu, es ist unglaublich"

Dabei hatten beide im Turnier auch die schwierige Phase nach der Disqualifikation der Japanerin im Damen-Doppel überstehen müssen. "Miyu, es ist unglaublich, was die letzten zehn Tage passiert ist. Ich hoffe, das hilft dir", sagte Pütz in seiner Ansprache auf dem Court Philippe-Chatrier zu seiner Spielpartnerin. "Ich bin sehr froh, zu gewinnen - auch ohne das Drama. Ich hoffe, das ist eine Wiedergutmachung, für das, was dir passiert ist."