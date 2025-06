Tennis: Grabul zurück am Gmeiniweg

An Position fünf der Meldeliste taucht mit Nicolas Kobelt (LK 2,2) ebenfalls ein Eidgenosse auf. Er wird im Laufe der Runde sicherlich das eine oder andere Mal für Grenzach am Start sein. Immer, so ist der Plan, wird Arian Hasas (LK 1,7) mit von der Partie sein. Das Schopfheimer Talent, das an Position vier gemeldet ist und zuletzt das Plankstadter Tennisturnier gewinnen konnte, gehört zum Stamm der Grenzacher Equipe.

Hier das junge Nachwuchsbundeskader-Mitglied des DTB, da der alte Hase mit Davis-Cup-Erfahrung. Neben Hasas soll ein alter Bekannter die Grenzacher zum Ligaerhalt führen und dabei regelmäßig zum Schläger greifen. Die Rede ist von Dimitar Grabul, der nach drei Jahren wieder am Gmeiniweg zurück ist. Der 43-Jährige ist auf der Meldeliste an Nummer neun zu finden.

Zum Gerüst der Grenzacher in diesem Sommer gehören auch Jacob Kahoun (33), der eine LK von 3,8 aufweist und so etwas wie die sichere Bank darstellt. Ebenfalls vermehrt auf Punktejagd wird Martin Poplawksi. Der 27-Jährige ist mit LK 4,2 an Position elf gemeldet.