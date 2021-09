US Open Kanadische Tennis-Festspiele in New York

"Ich hätte nie gedacht, dass so ein Tag einmal kommen würde", sagte Auger-Aliassime, erster kanadischer Mann in einem Halbfinale von New York überhaupt. "Ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge, beide aus Montréal, beide zum gleichen Zeitpunkt im Halbfinale der US Open - unglaublich", sagte der Kanadier, der es nun mit dem an Nummer zwei gesetzten Russen Daniil Medwedew zu tun bekommt. Medwedew gewann gegen den niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Im Fokus stand aber Fernandez, vor den US Open gerade einmal Insidern wirklich ein Begriff. Doch nach ihren Siegen gegen Naomi Osaka, Kerber und nun Switolina ist die Linkshänderin auf einmal der neue Star im Damen-Tableau. "Ich habe einfach versucht, immer weiter an mich zu glauben", sagte die Kanadierin, jüngste Halbfinalistin bei den US Open seit der Russin Maria Scharapowa vor 16 Jahren.

Ahornsirup als Geheimnis

Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Fernandez jetzt mit der Mitfavoritin Aryna Sabalenka zu tun. Die 23-Jährige aus Belarus bezwang French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien klar mit 6:1, 6:4.

Auch dann will Fernandez wieder unbekümmert auf den Platz gehen. Vor zwei Jahren gewann in Bianca Andreescu schon einmal eine Kanadierin in New York. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Kanadier? Auf diese Frage reagierte Fernandez genauso schlagfertig wie zuvor auf dem Platz auf die Bälle von Switolina. "Ich würde sagen, es ist der Ahornsirup."

