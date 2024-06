Tennis: Grenzacher Erfolg in Koepfers Heimat

Das Fundament für die weiterhin blütenweiße Weste wurde in den Einzelbegegnungen gelegt. Die Grenzacher konnten dabei vier Erfolge für sich verbuchen, was natürlich so etwas wie die halbe Miete darstellt.

Villingens argentinischer Spitzenspieler Julian Cundom forderte Grenzachs Spitzenmann aus Frankreich, Maxime Mora, im Duell der beiden Einser bis aufs Letzte. Am Ende musste der Matchtiebreak herhalten, um den Sieger zu küren. Hier hatte der Gast knapp mit 10:8 die Nase vorn. Die Begegnung der an Position zwei gesetzten Akteure war ebenso eine enge Geschichte. Der Pole Michal Matuszewski und Grenzachs Youngster Arian Hasas duellierten sich in der Endphase der Partie auf Augenhöhe. Am Ende durfte der Gastgeber nach dem 10:8 jubeln.

Und auch die Partie der beiden Dreier ging in die Verlängerung. Jacob Kahoun bewies dabei einmal mehr seine Nervenstärke, um den Rumänen Damian Robert Savin in die Schranken zu weisen. Der Grenzacher holte den Matchtiebreak mit 10:6 und damit auch einen wichtigen Zähler nach Hause.

Der Schweizer Martin Poplawski indes hatte wenig Mühe an diesem Sonntag, um sein Einzel gegen Milo Leuenberger klar mit 6:3 und 6:1 zu gewinnen. Zwei Sätze brauchte auch TC 1923-Talent Konstantin Hartmann, um den um mehr als zwei Leistungsklassenpunkte besser datierten Maximilian Hermle zu bezwingen. 6:3 und 6:4 hieß es am Ende für den derzeit stark auftrumpfenden Nachwuchsmann.

Teamchef Moritz Schmidt dagegen musste seinem Gegenüber gratulieren. Noah Liedtke gewann mit 6:2 und 6:4 und sorgte dafür, dass die Begegnung nach den Einzeln eben noch nicht entschieden war. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das dachten sich die Grenzacher dann in den nachfolgenden Doppelpartien. Da machte das starke Einser-Doppel Mora/Kahoun nämlich kurzen Prozess mit Cundom/Leuenberger und mit dem 6:2 und 6:3 Saisonsieg Nummer vier perfekt.

Der TC 1923 Grenzach I führt nun mit 8:0-Punkten die Oberliga-Rangliste als einziges noch verlustpunktfreies Team an und untermauert weiterhin seine Favoritenstellung.

Einzel: Cundom – Mora 1:6, 6:4, 8:10, Matuszewski – Hasas 4:6, 6:2, 10:8, Savin – Kahoun 6:3, 2:6, 6:10, Leuenberger – Poplawski 3:6, 1:6, Liedtke – Schmidt 6:2, 6:4, Hermle – Hartmann 3:6, 4:6; Doppel: Cundom/Leuenberger – Mora/Kahoun 2:6, 3:6, Matuszewski/Liedtke – Hasas/Hartmann 2:6, 6:2, 10:4, Savin/Hermle – Schmidt/Poplawski 6:7, 3:6.