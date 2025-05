Klar an die Gastgeberinnen gingen bis auf das Match an Position fünf. Jennifer Kunkel (Position 2), Frieda Sutter (3), Luzie Francke (4) und Alina Oschem mussten sich in zwei Sätzen geschlagen. Löbliche Ausnahme war Rieke Wendt. Die Nummer fünf des TC 1923 setzte sich gegen ihre Donaueschinger Gegnerin in drei Sätzen durch. Waren die beiden Durchgänge noch eng, ließ Wendt im Tiebreak beim 10:3 nichts anbrennen. Die ehemalige Grenzacherin Aurora Zurmühle gab auf Seiten des TC BW Donaueschingen ihren Einstand. An Position drei setzte sie sich klar gegen Frieda Sutter.

In den Doppelspielen zeigte sich der TC 1923 Grenzach von einer bessere Seite. Zwei der drei Begegnungen wurden gewonnen. Sie viel am Ende die Niederlage dann etwas glimpflicher aus.