GRENZACH-WYHLEN. Die Damen des TC 1923 Grenzach haben es in der eigenen Hand. Die erste Aufgabe ist gemeistert. Am Gmeiniweg haben die Grenzacherinnen am Sonntag einen wichtigen Erfolg eingefahren. Es war der zweite Saisonsieg, und ein ganz wichtiger dazu. Der wurde den Gastgeberinnen zwar nicht geschenkt, doch schwer gemacht haben es ihnen die Waldbronnerinnen auch nicht wirklich. Denn: Die Gäste reisten nur mit vier Akteuren an.