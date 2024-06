Der Reihe nach: Die Nummer eins des TC 1923 Grenzach, Aurora Zurmühle, hatte gegen die Spitzenspielerin aus Markdorf, Bianca Maus, beim 6:2 und 6:0 keine Chance. Jessica Crivelletto dagegen machte an Position zwei kurzen Prozess mit Julie Sappl und siegte mit demselben Ergebnis. Frieda Sutter an Position drei konnte Vanessa Buchbinder nichts entgegensetzen, verlor klar in zwei Durchgängen, und auch Rieke Wendt war Annika Buchbinder klar unterlegen. Nach einem 1:6 in Satz eins, musste sie gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs aufgeben.