Tennis Gruppen ausgelost: Zverev trifft bei ATP Finals auf Alcaraz

Turin - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev trifft bereits in der Vorrunde der ATP Finals auf Wimbledon- und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Neben dem Spanier sind der Norweger Casper Ruud und Andrej Rubljow aus Russland die weiteren Gruppen-Gegner von Zverev. Das ergab die Auslosung für den Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres, der am Sonntag in Turin beginnt. Zverev steigt am Montag in das Turnier ein und wird im Abendmatch zunächst Rubljow gegenüberstehen (20.30 Uhr/Sky).