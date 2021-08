Tennis Halbfinal-Aus für Kerber in Cincinnati

Ermittlungen Nach Schüssen in Hamburg 29-Jähriger in U-Haft

Ermittlungserfolg der Polizei: Ein 29-Jähriger soll am Freitag in Hamburgs Innenstadt Schüsse abgegeben haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Könnten die Schüsse in Zusammenhang mit einem Prozess stehen?