Australian Open: Nach Tennis-Drama: Sinner holt ersten Grand-Slam-Titel

Sinner, der im Halbfinale Titelverteidiger Novak Djokovic entthront hatte, verwandelte in der Rod Laver Arena von Melbourne nach 3:44 Stunden seinen ersten Matchball.

Als er den Norman Brookes Challenge Cup aus den Händen von Ex-Champion Jim Courier entgegennahm, lächelte Sinner verschmitzt. Überbordender Jubel kam bei Italiens Jungstar nicht auf, es schien so, als könne Sinner noch gar nicht fassen, was er gerade erreicht hatte. Der größte Dank ging an seine Eltern. "Ich wünschte, jeder könnte meine Eltern haben. Sie haben mich immer machen lassen, was ich will. Ich wünschte, dass alle Kids diese Freiheit hätten", sagte Sinner, der in seiner Jugend auch ein sehr guter Skifahrer war.