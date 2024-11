"Ich habe meine Chancen gut genutzt", sagte Zverev, musste sich beim Interview aber auch wegdrehen, um zu husten. "Gegen ihn weiß ich, dass ich vom ersten bis zum letzten Punkt aggressiv sein muss. Ich bin glücklich über das Match", erklärte Zverev danach bei Sky: "Ich hoffe, dass ich die nächsten Spiele noch besser spielen kann."

Der Olympiasieger von 2021 muss in seiner Vierergruppe mindestens Zweiter werden, um das Halbfinale des Millionen-Events am Samstag zu erreichen. Im Duell zweier Auftaktsieger tritt Zverev am Mittwoch in seiner zweiten von drei Vorrundenpartien der diesjährigen Auflage gegen Casper Ruud an. Auch in dieser Partie ist Zverev Favorit. Ein weiterer Sieg könnte schon zum Weiterkommen reichen.