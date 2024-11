Tennis-Jahresabschluss Ein letzter Kraftakt für Zverev

Allen gesundheitlichen Problemen zum Trotz scheint für den 27-Jährigen beim ruhmreichen Turnier der acht besten Profis der Saison doch wieder alles möglich. "Hier weiß ich, wenn ich nicht vom ersten Punkt an mein bestes Tennis spiele, habe ich keine Chance zu gewinnen", sagte der Weltranglisten-Zweite, der schon in der Vorrunde auf seinen French-Open-Finalbezwinger Carlos Alcaraz treffen wird. "Das ist vielleicht eine Einstellung, die ich in die Grand Slams mitnehmen muss."

"Ein großes Problem" - bei anderen Turnieren

Für ihn sei der Start bei den ATP Finals etwas Besonderes. "Man spielt vom ersten Match an gegen einen der acht besten Spieler der Welt. Ich weiß, dass das ein großes Problem von mir ist. Bei anderen Turnieren", sagte Zverev. Er erinnerte daran, dass er bei den Grand Slams oft gegen die Besten scheiterte, weil er in den Runden zuvor zu viel Kraft ließ. Und trotz des exklusiven Teilnehmerfeldes in Turin nun alles möglich sei, weil es ihn besonders motiviere.