Tennis-Jahresabschluss Historisch: Krawietz/Pütz bei Saisonfinale im Halbfinale

Nach Angaben der Herren-Organisation ATP stand zuvor noch kein rein deutsches Doppel-Team in der Runde der besten Vier. "Absolut", sei es ein großes Stück Tennis-Geschichte, meinte Krawietz. "Es macht Riesenspaß, vor den Italienern zu spielen, coole Stimmung gewesen." Am Samstag spielen Krawietz und Pütz damit um den Einzug ins Endspiel des Turniers, an dem die acht erfolgreichsten Doppel-Paarungen der Saison teilnehmen. Der Wettbewerb wird in Turin parallel zum Einzel-Wettbewerb mit Alexander Zverev ausgetragen.

Mit einem famosen Lob sicherte Pütz das erste Break der Partie, das gleichbedeutend mit dem ersten Satzgewinn war. Schon bei 5:4 hatte das Davis-Cup-Duo zwei Satzbälle gehabt, die die von den Zuschauern unterstützten Italiener aber abwehrten. Im zweiten Satz fiel dann die Entscheidung mit dem Break zum 6:4. "Der Unterschied war minimal, den ersten Satz hätten wir genauso gut verlieren können. Das Niveau war sehr, sehr hoch", sagte Pütz.