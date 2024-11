Tennis-Jahresabschluss "Nicht Normalform" - Doppel vom historischen Erfolg erstaunt

Mit zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen stehen Krawietz/Pütz bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei den ATP Finals vorzeitig als Halbfinalisten fest - als erstes deutsches Doppel-Team in der 55-jährigen Turniergeschichte. Die acht besten Doppel des Jahres treten in Turin an. Krawietz/Pütz zählen als achtbestes Team zum Teilnehmerfeld.

Samstag geht es um den Einzug ins Endspiel

Unbeeindruckt von der im Doppel-Wettbewerb selten erlebten großen Zuschauer-Kulisse besiegte das deutsche Davis-Cup-Duo in Turin die italienischen Lokalmatadoren Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 7:5, 6:4. Zum Auftakt hatten die US-Open-Finalisten die an eins gesetzten Marcelo Arevalo und Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) bezwungen.