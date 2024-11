Tennis-Jahresabschluss: Publikumsliebling Sinner spielt um Titel bei Saisonfinale

Sinner spielt ein herausragendes Jahr und wurde nach seinem Sieg über Ruud in nur 69 Minuten einmal mehr lautstark vom Publikum gefeiert. Der 23-Jährige stieg in dieser Saison zur Nummer eins der Welt auf und feierte bei den Australian Open und bei den US Open seine ersten beiden Grand-Slam-Titel.

Gegen Fritz gewann Sinner schon in der Gruppenphase

Gegen Fritz hatte er das Grand-Slam-Finale in New York ebenso souverän gewonnen wie in dieser Woche in der Gruppenphase von Turin. Da er bisher ohne Niederlage durch das Turnier rauscht, steht für den Lokalmatadoren im Finale jetzt ein Preisgeld von 4,88 Millionen US-Dollar auf dem Spiel.