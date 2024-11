Neuauflage vom US-Open-Endspiel

Am Samstag kämpft das erfolgreichste Duo der deutschen Davis-Cup-Geschichte nun in einer Neuauflage des US-Open-Endspiels gegen das australische Duo Max Purcell und Jordan Thompson um den Finaleinzug. Im September hatte die deutsche Paarung in New York 4:6, 6:7 (4:7) verloren und den Grand-Slam-Titel verpasst.