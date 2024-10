Doch im Viertelfinale scheiterte der Grieche im ersten Viertelfinalmatch des Tages an der neuen großen Tennis-Hoffnung der Franzosen. Arthur Fils (ATP 20) blieb in einem hochklassigen Match gegen Tsitsipas cool, setzte sich im ersten Satz zunächst im Tiebreak durch und gewann den zweiten Durchgang mit zwei Breaks 6:3. ten und versuchen, seine starke Form zu bestätigen.

Shelton heißen in den USA drei Orte in den Bundesstaaten Connecticut, Nebraska und Washington. So heißt auch ein Berg im Viktorialand/Antarktika. Und der Name Shelton mit Vornamen Ben steht auch neuerdings für einen Weltklasse-Tennisspieler. Der 22-jährige US-Boy rang im Viertelfinale in einem dramatischen Dreisatz-Match den Russen Andrey Rublev (ATP 7), in Basel an Nummer eins gesetzt, mit 7:5, 6:7 (4) und 6:4 nieder. Erneut bewies Shelton Nervenstärke, verdaute das 6:7 in Satz zwei und schlug im Entscheidungssatz zurück.