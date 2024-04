Tennis: Kerber kündigt nach Stuttgart-Aus kurze Pause an

Das als Nächstes anstehende Masters-1000-Event in Madrid wird die Kielerin ausfallen lassen. Sie werde erst beim Turnier in Rom vom 17. bis 19. Mai und dann Ende Mai bei den French Open in Paris wieder antreten, kündigte sie an. "Ich werde jetzt ein paar Tage frei machen und dann versuche ich die richtige Sandplatzvorbereitung zu machen", sagte Kerber.

Als letzte deutsche Teilnehmerin war sie nach den vorangegangenen Niederlagen der beiden Schwäbinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria in Stuttgart ausgeschieden. Alle Drei waren dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen und verloren bei dem stark besetzten Turnier in Runde eins.