Tennis Kerber vor Stuttgart: "Habe nicht richtig trainieren können"

"Ich habe nicht richtig trainieren können in Brasilien, auch wegen der Erkältung", sagte die 36-Jährige. "Der lange Flug hat es nicht besser gemacht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so extrem angeschlagen war und auch krank. Mir geht es von Tag zu Tag besser und ich versuche, so schnell es geht, wieder fit zu werden."

Am vergangenen Wochenende war Kerber beim 3:1-Erfolg der deutschen Tennis-Damen im Billie Jean King Cup in Brasilien nicht zum Einsatz gekommen. Am Mittwoch wird sie nun voraussichtlich ihr Erstrundenmatch in Stuttgart gegen die frühere britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu bestreiten. Es wird ihr erster Auftritt in Deutschland, seitdem sie im Januar als Mutter auf die Tennis-Tour zurückkehrte.