Tennis Kerbers Comeback nach Babypause: "Mache mir keinen Druck"

"Ich mache mir keinen Druck, sondern lasse es einfach auf mich zukommen", sagte die ehemalige Weltranglistenerste der Deutschen Presse-Agentur vor dem am Freitag beginnenden United Cup in Australien: "Normalerweise wusste ich nach einer Vorbereitung - plus minus - wo ich stehe. Jetzt bin ich selbst gespannt, wie das alles sein wird."

Nach 18 Monaten Pause, in der sie Töchterchen Liana zur Welt brachte, kehrt Kerber auf die Tennis-Tour zurück. Bei dem gemischten Teamwettbewerb tritt sie in der Vorrundengruppe D in Sydney mit Alexander Zverev für Deutschland an, mit dem Olympiasieger ist auch ein Mixed-Doppel möglich. Laut Ansetzungen trifft Kerber an diesem Samstag auf die Italienerin Jasmine Paolini, am Neujahrstag wartet die Französin Caroline Garcia als Gegnerin.