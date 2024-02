Tennis: Koepfer bei ATP-Turnier in Acapulco im Viertelfinale

Lörrach Klimaklug und nachhaltig einkaufen

Die Verwaltung will nachhaltiges Einkaufen in Lörrach unterstützen. Das Projekt wurde vom Straßenbeirat angeregt, eingebunden ist es in das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Und es gibt noch weitere Pläne.