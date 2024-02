Tennis Kohlmann über Zverev: "Klarer Anwärter" auf Grand-Slam-Titel

Zverev war bei den Australian Open in der vergangenen Woche im Halbfinale trotz einer 2:0-Satzführung am russischen Tennisprofi Daniil Medwedew gescheitert. Wegen seiner Erkältung, die er in Melbourne bekommen hatte, sagte der deutsche Spitzenspieler am Mittwoch für die Davis-Cup-Qualifikationspartie in Ungarn ab.