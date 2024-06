Für ihr Comeback will sich die 34 Jahre alte Wahl-Berlinerin allerdings so viel Zeit wie nötig nehmen. "Meine Ansprüche sind immer noch sehr hoch und ich will nicht auf die Tour zurückkommen, wenn ich nicht bereit bin."

Seit Dezember hat die frühere Weltranglisten-Zwölfte kein Turnier mehr bestritten. In der Weltrangliste rangiert Lisicki jenseits der besten 400. Doch das sei ihr egal. Das Kind stehe an erster Stelle, stellte Lisicki klar. Das Geschlecht oder einen genauen Geburtstermin wollte die Gewinnerin von vier WTA-Titeln nicht verraten - nur so viel: "Es wird ein Herbst-Kind."