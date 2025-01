Australian Open "Lucky Lys" feiert historischen Erfolg: "Echt cool"

Durch das 4:6, 6:3, 6:3 gegen die Rumänin Jaqueline Cristian zog die Hamburgerin als erster weiblicher Lucky Loser überhaupt in die Runde der besten 16 des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ein. "Oh, das ist echt cool!", sagte Lys, als sie von einem Journalisten darauf angesprochen wurde.

Flug zum zweiten Mal umbuchen

Doch eigentlich überrascht Lys am Yarra River nichts mehr. Die Weltranglisten-128. war in der Qualifikation gescheitert und erst 15 Minuten vor ihrem ersten Match offiziell als Nachrückerin ins Hauptfeld gerutscht. Dort sorgt sie unter ihrem neuen Spitznamen "Lucky Lys" mit nun drei Siegen für reichlich Furore.