Tennis: Martin jetzt Weltranglisten-Erster

In einem großen und stark besetzten Turnier (über 900 Teilnehmer) war Martin als Nummer zwei in einem 64er- Feld in der Altersgruppe 75+ gesetzt. Nach einem Freilos in der erste Runde und danach drei Siegen in jeweils zwei Sätzen sowie nach einem knappen Zweisatz-Erfolg gegen die Nummer zwei der Deutschen Rangliste (Peter Markelsdorfer) kam es im Endspiel zum „Showdown“ zwischen der bisherigen Nummer eins der Weltrangliste und amtierenden Weltmeister sowie dem Lörracher als bisherigen Nummer zwei der Weltrangliste.

Dramatisches Endspielin Mallorca

In einem dramatischen Finale drehte Martin nach einem 2:6 und 2:5-Rückstand und der Abwehr von Matchbällen das Spiel noch zu seinen Gunsten, gewann den zweiten Satz mit 7:5 und konnte im entscheidenden dritten Satz nochmals zulegen. Satz drei ging dann mit 6:3 an Martin. Damit bestätigte der Lörracher seinen ersten Erfolg gegen den amtierenden Weltmeister Jairo Velasco Ramirez (Spanien) in diesem Jahr im April in der Türkei.