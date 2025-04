Mit einem Titelgewinn in Monte-Carlo würde der Spanier in der Weltrangliste an Zverev vorbeiziehen und Position zwei hinter Jannik Sinner aus Italien übernehmen, der derzeit eine Dopingsperre verbüßt. Zverev hatte in seiner Wahlheimat Monaco direkt sein erstes Spiel gegen Matteo Berrettini aus Italien verloren.