Tennis-Masters-Turnier Zverev unterliegt Medwedew: Achtelfinal-Aus in Indian Wells

Hochklassiger erster Satz

Im hochklassigen ersten Satz holte sich Zverev den Durchgang mit dem insgesamt fünften Satzball. Medwedew war danach extrem genervt, spuckte auf den Platz und fluchte auf seiner Bank über die Bedingungen. "Was für eine Schande, so einen Platz Hartplatz zu nennen", rief er gut hörbar. Die Plätze in Indian Wells zählen zu den langsamsten Hartplätzen auf der ATP-Tour.