Er habe das Gefühl, noch nicht bei 100 Prozent zu sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen schneller müde werde, aber das wird mich noch eine Weile begleiten", sagte Zverev.

Zverev zufrieden mit seinen Schlägen

Der French-Open-Finalist tritt trotz seiner Lungenentzündung in Shanghai an, nachdem er zuvor auf das Turnier in Peking verzichtet und eine kurze Pause eingelegt hatte. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich Zverev 6:4, 6:2 gegen den italienischen Qualifikanten Mattia Bellucci durch. Er hustete auch in dem Match, zog aber ungefährdet in die dritte Runde ein.