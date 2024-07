Da braucht es keinen Propheten. Die Grenzacher treten in dieser Oberliga-Saison einfach dermaßen souverän auf, dass die sechs Saisonerfolge zu keinem Zeitpunkt gefährdet waren. Schon gar nicht der 9:0-Heimsieg am Sonntag auf heimischer Anlage am Gmeiniweg. Das lag vor allem auch am Gegner. Denn der TC BW Oberweier II schickte mitnichten seine beste Truppe an den Hochrhein.

Vier Partien endenmit der Höchststrafe

Lediglich vier Spiele gab Grenzach ab, die Gästeakteure mussten einem schon fast leid tun. Vier Partien endeten gar mit der Höchststrafe – 6:0, 6:0 also. Die Leistungsklassen-Unterschiede waren enorm. Sage und schreibe 19 Punkte waren es im Duell der beiden Sechser. So war es kein Wunder, dass Konstantin Hartmann Massimo Adam di Caro mit einer „Brille“ vom Feld schickte.