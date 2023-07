Tennis Mit Anstand verabschieden

Am Sonntag (11 Uhr) steht dann der letzte Auftritt der Badenliga-Mannschaft an. Gegner bei der Derniere ist die Reserve des TK GW Mannheim. Es wird nach dem derzeitigen Stand der Dinge wohl auch das letzte Spiel in der Badenliga sein.

Denn derzeit rangieren die Grenzacher sieglos auf dem letzten Tabellenplatz der Badenliga. Ein Abstieg scheint unausweichlich. „Wir wollen uns mit Anstand aus der Badenliga verabschieden“, verspricht Mannschaftskapitän Jacob Kahoun, der in den letzten beiden Saisonspielen nicht auf Biegen und Brechen den Klassenerhalt bewerkstelligen will. „Im Tennis sind schon komische Geschichten geschrieben worden, aber ich denke, dass es nicht mehr realistisch ist mit der Mannschaft, mit der wir spielen werden“, zeigt sich Kahoun mehr als realistisch. Veränderungen in der Zusammenstellung der Mannschaft wird es daher auch für die letzten beiden Spiele in der Badenliga nicht mehr geben. „Natürlich wäre es schön, wenn wir wenigstens einen Sieg holen würden. Aber wir gehen in beide Matches nicht als Favorit“, sagt der Kapitän.