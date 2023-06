Tennis Mit viel Schwung und frohen Mutes

Zum Aufgebot in Mannheim gehören neben Kahoun auf jeden Fall Jan Sebesta, Luca Keist, Moritz Schmidt, Dario Huber und Marcel Rodewald. Derzeit denkt Kahoun auch über den Einsatz von Neuzugang Dylan Dietrich nach.

Grenzach II kann den Klassenerhalt sichern

Vollkommen locker und befreit tritt die zweite Mannschaft um Teamkapitän Moritz Schmidt am Sonntag (11 Uhr) beim Ski-Club Ettlingen an. In vier Partien haben Schmidt & Co. bereits drei Siege geholt. Läuft am Sonntag beim Ski-Club alles perfekt und der vierte Saisonsieg wird unter Dach und Fach gebracht, dürfen sich die Grenzacher vorzeitig über den Klassenerhalt freuen.

Martin Poplawski

Allerdings trüben Verletzungssorgen die mögliche Freude über den Ligaverbleib. Denn die Verletzung an der rechten Hand von Fabian Beck ist durchaus schwerwiegend. Ein weiterer Einsatz in dieser Saison ist mehr als fraglich.

Schmidt, der bereits am Samstag bei der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt, wird das Duell gegen Ettenheim mit Martin Poplawski, Arian Hasas und Leon Schirmer antreten. Über die weiteren Nominierungen und die entsprechende Aufstellung will sich Schmidt noch Gedanken machen. Denn mit Poplawski ist ein Ausländerplatz bereits vergeben. Und von den Regularien her dürfen nur zwei Nicht- EU-Spieler eingesetzt werden.

Duell auf Augenhöhe bei den Oberliga-Damen

Frieda Sutter

Das vergangene Wochenende wollen die Oberliga-Damen des TC 1923 Grenzach so schnell wie möglich zu den Akten legen. Am Sonntag (11 Uhr) gastiert der TC Markdorf auf der Tennisanlage am Gmeiniweg. Für Grenzach ein Gegner, den es zu schlagen gilt, will man den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Derzeit stehen die Grenzacherinnen auf dem sechsten Tabellenplatz, haben noch etwas Luft zu den beiden Abstiegsrängen. Doch eine weitere Niederlage sollten sie sich nicht leisten.