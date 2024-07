Tennis: Nach Regenpausen: Siegemund erreicht zweite Wimbledon-Runde

Bei den Herren hatten am Montag Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier den Sprung in die zweite Runde des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison geschafft. Am Dienstag greifen auch Alexander Zverev als großer deutscher Hoffnungsträger, die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber sowie Tatjana Maria und Jule Niemeier ins Turniergeschehen ein.