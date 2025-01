Australian Open "Happy": Zverev meistert Schwächephase für Titel-Traum

Zverev hat Finale im Visier

Er sei "extrem happy" über den Viertelfinaleinzug, sagte Zverev. Nach dem nach 2:16 Stunden verwandelten ersten Matchball reckte er die Faust und zeigte die Zähne. "Ich will definitiv noch drei Matches hier spielen", sagte der Olympiasieger von 2021 mit Blick auf das anvisierte Finale am nächsten Sonntag angriffslustig: "Ich genieße es wirklich sehr in Australien und will so lange wie möglich hier sein."