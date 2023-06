Tennis Nach Swiatek-Rückzug: Siniakova im Finale von Bad Homburg

"Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte eine unruhige Nacht mit Fieber, es ist eine mögliche Lebensmittelvergiftung oder ein Infekt", erklärte die 22 Jahre alte Swiatek: "Ich bin nicht in der Lage, heute zu spielen."

Die viermalige Grand Slam-Turniersiegerin aus Polen hatte am Donnerstag mit einem klaren 6:3, 6:2 gegen die Russin Anna Blinkowa erstmals in ihrer Karriere auf Rasen ein Halbfinale erreicht. Für Swiatek war das Turnier in Bad Homburg die Generalprobe für den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo am Montag die Spiele beginnen.