Tennis Nach Umweltprotest: Coole Gauff erreicht Finale bei US Open

Zuschauer skandieren: "Schmeißt sie raus"

Zwischenzeitlich hatte es eine Durchsage im Stadion gegeben, dass "ein Problem im Zuschauerbereich" gelöst werde und die Partie so schnell wie möglich fortgesetzt werden solle. Gauff übte zunächst ein paar Aufschläge, Muchova ließ sich behandeln. Beide Spielerinnen gingen anschließend in die Katakomben des größten Tennisstadions der Welt. Zahlreiche Zuschauer skandierten in Richtung der Protestierenden: "Schmeißt sie raus".

Nach knapp 45 Minuten kamen die Spielerinnen unter dem Jubel der Zuschauer wieder auf den Platz und machten sich erneut warm. Um 20.55 Uhr (Ortszeit) und knapp 50 Minuten Pause nahmen sie die Partie wieder auf.

Schon beim Stand von 5:3 im zweiten Satz erarbeitete sich Gauff ihren ersten Matchball. Insgesamt fünf Chancen zum Sieg des Publikumslieblings wehrte Muchova teils spektakulär ab - bis die Amerikanerin doch jubeln durfte. Mit den Händen formte sie ein Herz in Richtung der Fans. "Bei einigen Punkten war es so laut, ich weiß nicht, ob meine Ohren okay sind", scherzte Gauff. "Das ist verrückt. Ich habe das Turnier gesehen, als ich aufgewachsen bin, deshalb bedeutet es mir sehr viel. Ich hoffe, ihr kommt wieder und unterstützt mich am Samstag." Dann trifft sie auf die Siegerin des Duells zwischen ihrer Landsfrau Madison Keys und Aryna Sabalenka aus Belarus.